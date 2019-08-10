Озвучена сенсационная версия пожаров и наводнений в России

Возможно, это дело рук западных партнёров России

Этим летом в России зафиксированы рекордные пожары и наводнения. Депутат Госдумы Алексей Журавлёв не исключил, что причина природных катаклизмов кроется в применении климатического оружия. Парламентарий предположил, что к этому могут быть причастны западные партнёры России, которым не даёт покоя военная мощь нашей страны.

"Мы же все понимаем, что такого лета не может быть. У нас пожары в Сибири, штормовые ливни в Москве", - отметил народный избранник в эфире телеканала "Россия-1".

Сильные наводнения наблюдались этим летом в Иркутской области, полностью был затоплен город Тулун. Пожары бушуют в Сибири на площади около трёх миллионов гектаров, для их тушения привлечена армия.