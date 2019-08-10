ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Озвучена сенсационная версия пожаров и наводнений в России

14:16
  • суббота
  • 10 августа 2019

Возможно, это дело рук западных партнёров России

Этим летом в России зафиксированы рекордные пожары и наводнения. Депутат Госдумы Алексей Журавлёв не исключил, что причина природных катаклизмов кроется в применении климатического оружия. Парламентарий предположил, что к этому могут быть причастны западные партнёры России, которым не даёт покоя военная мощь нашей страны.

"Мы же все понимаем, что такого лета не может быть. У нас пожары в Сибири, штормовые ливни в Москве", - отметил народный избранник в эфире телеканала "Россия-1".

Сильные наводнения наблюдались этим летом в Иркутской области, полностью был затоплен город Тулун. Пожары бушуют в Сибири на площади около трёх миллионов гектаров, для их тушения привлечена армия.

Главное сегодня
Затопленная улица в городе Тулун в Иркутской области
Затопленная улица в городе Тулун в Иркутской области
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.