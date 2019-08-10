Самоуверенного Зеленского жёстко поставили на место

Президенту Украины напомнили об обязательствах Киева

Неопытный популист – так назвали Владимира Зеленского журналисты украинского издания "Главред". Авторы статьи утверждают, что лидеры трёх мировых держав преподали президенту Незалежной жёсткий урок. Владимир Путин, Ангела Меркель и Эммануэль Макрон отказали Зеленскому в экстренной встрече по Донбассу: они продемонстрировали, что не намерены собираться по первому зову из Киева.

Зеленского в статье называют неопытным популистом, который не понимает роли дипломатии на международной арене и полагается на личный подход. Серьёзные политические лидеры должны действовать иначе, а именно - через профессиональных дипломатов.

У Зеленского нет пока собственного видения, собственной стратегии, он не знает, что делать на Донбассе, что предложить обществу. Как результат - Зеленский ведёт себя ситуативно, стараясь угодить всем и заботясь главным образом о своем рейтинге.

Ранее Владимир Зеленский обратился к лидерам стран-участниц Нормандского формата с предложением срочно созвать встречу на высшем уровне. Во время телефонного разговора с российским президентом Зеленскому напомнили, что для начала Киев должен перестать обстреливать территорию Донбасса.