Заключённые Кокорин и Мамаев вышли на поле и обыграли профессиональный клуб

Игра прошла в исправительной колонии

Заключённые исправительной колонии "Золотой лев" в Белгородской области Александр Кокорин и Павел Мамаев сыграли в составе команды своего исправительного учреждения с местным клубом "Салют". Игра закончилась победой команды осуждённых со счетом 4:2.

Счёт в игре открыл Павел Мамаев, он же забил три гола. Четвёртое очко принёс команде Александр Кокорин. По итогам матча он был признан лучшим игроком, а Мамаев лучшим бомбардиром, сообщает РИА Новости.

За драку в центре Москвы Кокорин и Мамаев получили год и пять месяцев и полтора года колонии соответственно. Футболисты уже подали ходатайства об условно-досрочном освобождении.