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Заключённые Кокорин и Мамаев вышли на поле и обыграли профессиональный клуб

15:43
  • суббота
  • 10 августа 2019

Игра прошла в исправительной колонии

Заключённые исправительной колонии "Золотой лев" в Белгородской области Александр Кокорин и Павел Мамаев сыграли в составе команды своего исправительного учреждения с местным клубом "Салют". Игра закончилась победой команды осуждённых со счетом 4:2.

Счёт в игре открыл Павел Мамаев, он же забил три гола. Четвёртое очко принёс команде Александр Кокорин. По итогам матча он был признан лучшим игроком, а Мамаев лучшим бомбардиром, сообщает РИА Новости.

За драку в центре Москвы Кокорин и Мамаев получили год и пять месяцев и полтора года колонии соответственно. Футболисты уже подали ходатайства об условно-досрочном освобождении.

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Александр Кокорин во время футбольного матча
Александр Кокорин во время футбольного матча
Павел Мамаев и Александр Кокорин (справа налево) перед началом футбольного матча между командами "Салют" (Белгород) и "Золотой лев" в исправительной колонии №4
Павел Мамаев и Александр Кокорин (справа налево) перед началом футбольного матча между командами "Салют" (Белгород) и "Золотой лев" в исправительной колонии №4
Футбольный матч с участием А. Кокорина и П. Мамаева в колонии
Футбольный матч с участием А. Кокорина и П. Мамаева в колонии
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