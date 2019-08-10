ГУВД: организаторы митинга предупредили о готовящихся Соболь провокациях

Согласованная акция проходит на проспекте Сахарова

К сотрудникам столичного главка МВД обратились организаторы митинга на проспекте Сахарова с заявлением о том, что незарегистрированный кандидат Любовь Соболь и другие участники митинга собираются организовать провокации при проведении согласованного мероприятия. Полиция обращается ко всем участникам митинга соблюдать требования действующего законодательства и не допускать нарушений общественного порядка.

Сегодня, 10 августа на проспекте Сахарова проходит согласованная властями акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы. По данным МВД, на неё пришли около 15 тысяч человек. Ранее в Москве прошли две несогласованные правительством города акции. Мэрия не раз предлагали оппозиции провести согласованный митинг, но она отказывались. После акции 27 июля было заведено несколько уголовных дел по статье об организации массовых беспорядков.

Позже были задержаны несколько участников акции, следователи имеют доказательства причастности к преступлениям более десяти граждан, принимавших наиболее активное участие в организации и проведении массовых беспорядков в центре столицы. Среди задержанных оказалось много приезжих из Московской, Тульской, Самарской, Калужской областей, а также из Казани и других регионов России.