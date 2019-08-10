На проспекте Сахарова начался согласованный концерт

Акция оппозиции продолжается

На проспекте Академика Сахарова, где сегодня проходит согласованная акция оппозиции, начался концерт, сообщает Агентство городских новостей "Москва". Ранее Ic3peak, "Кровосток" и Face заявили, что намерены выступить на митинге в Москве.

До начала мероприятия столичный главк МВД предупредил о недопустимости нарушения закона на согласованном митинге. Причиной проведения митинга послужил отказ в регистрации нескольким кандидатам в депутаты Мосгордумы, они предоставили в Мосгоризбирком подписи умерших людей.

Ранее в Москве прошли две несогласованные правительством города акции. Мэрия не раз предлагала оппозиции провести согласованный митинг, но она отказывалась. После акции 27 июля было заведено несколько уголовных дел по статье об организации массовых беспорядков. Позже были задержаны несколько участников акции, следователи имеют доказательства причастности к преступлениям более десяти граждан, принимавших наиболее активное участие в организации и проведении массовых беспорядков в центре столицы.

Среди задержанных оказалось много приезжих из Московской, Тульской, Самарской, Калужской областей, а также из Казани и других регионов России.