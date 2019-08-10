ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Новые подробности взрыва на полигоне под Архангельском

17:25
  • суббота
  • 10 августа 2019

Взорвался двигатель с радиоизотопами

В корпорации "Росатом" рассказали о причинах и последствиях взрыва на полигоне ВМФ в Архангельской области. Инцидент произошёл 8 августа.

На морской платформе военные и сотрудники "Росатома" испытывали ракету, в конструкции которой находился источник питания с радиоизотопами. После завершения испытаний произошло возгорание топлива ракеты с последующей детонацией. Взрывом нескольких сотрудников госкорпорации отбросило в море, была надежда найти их живыми.

По словам представителя "Росатома", имело место стечение факторов, что нередко происходит при испытаниях новых технологий. "Наши сотрудники безусловно были осведомлены о важности и потенциальной опасности проводимых работ, специалисты работают в условиях потенциального риска, присущего всем испытаниям. Каждый из нас понес тяжёлую утрату. Это личная боль", - отметили в корпорации.

Первыми о взрыве на полигоне в Архангельской области сообщили военные. По заверениям Минобороны, никаких выбросов вредных веществ в атмосферу не было, радиационный фон находится в норме.

Изотопные источники энергии используются в космических аппаратах, маяках, медицинской сфере, в военной промышленности. Одним из перспективных направлений их использования называют беспилотные разведывательные аппараты, гидроакустические станции и лазерные установки.

Главное сегодня
Сотрудник полиции в районе воинской части, где произошел пожар и взрыв
Сотрудник полиции в районе воинской части, где произошел пожар и взрыв
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.