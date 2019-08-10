Новые подробности взрыва на полигоне под Архангельском

Взорвался двигатель с радиоизотопами

В корпорации "Росатом" рассказали о причинах и последствиях взрыва на полигоне ВМФ в Архангельской области. Инцидент произошёл 8 августа.

На морской платформе военные и сотрудники "Росатома" испытывали ракету, в конструкции которой находился источник питания с радиоизотопами. После завершения испытаний произошло возгорание топлива ракеты с последующей детонацией. Взрывом нескольких сотрудников госкорпорации отбросило в море, была надежда найти их живыми.

По словам представителя "Росатома", имело место стечение факторов, что нередко происходит при испытаниях новых технологий. "Наши сотрудники безусловно были осведомлены о важности и потенциальной опасности проводимых работ, специалисты работают в условиях потенциального риска, присущего всем испытаниям. Каждый из нас понес тяжёлую утрату. Это личная боль", - отметили в корпорации.

Первыми о взрыве на полигоне в Архангельской области сообщили военные. По заверениям Минобороны, никаких выбросов вредных веществ в атмосферу не было, радиационный фон находится в норме.

Изотопные источники энергии используются в космических аппаратах, маяках, медицинской сфере, в военной промышленности. Одним из перспективных направлений их использования называют беспилотные разведывательные аппараты, гидроакустические станции и лазерные установки.