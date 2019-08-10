В Гонконге полиция разогнала очередной митинг протеста

Участники акции пытаются строить баррикады

Полиция Гонконга вновь применила слезоточивый газ для разгона незаконных митингов. Демонстранты ведут себя всё агрессивнее, в ночь на субботу в некоторых районах группы радикалов начали строить баррикады.

Митингующие перекрыли дорогу в районе Тай-Вай и заблокировали вход в туннель Кросс-Харбор. Всё это привело к серьёзным транспортным проблемам в городе, сообщает "ТВ Центр".

Полиция после многочисленных предупреждений и просьб разблокировать движение начала освобождать улицы, применяя спецсредства. МИД Великобритании призвал администрацию Гонконга к прямым переговорам с протестующими. Пекин на это отреагировал жёстко и напомнил, что Гонконг давно не является британской колонией, а Лондону не стоит вмешиваться во внутренние дела Китая.