ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Завершился концерт на проспекте Академика Сахарова

16:33
  • суббота
  • 10 августа 2019

Участники митинга расходятся

Концерт на согласованной акции на проспекте Академика Сахарова завершился, сообщает Агентство городских новостей "Москва". Участники митинга расходятся. По данным пресс-службы Главного управления МВД по Москве, в акции приняли участие 20 тысяч человек. Нарушений общественного порядка не зарегистрировано.

Для обеспечения правопорядка и безопасности на контрольно-пропускных пунктах были организованы досмотровые мероприятия, о необходимости которых организаторы акции были проинформированы заранее. До начала митинга полиция предупредила о недопустимости нарушения закона на согласованной акции.

Ранее в Москве прошли две несогласованные правительством города акции. Мэрия не раз предлагала оппозиции провести согласованный митинг, но она  отказывалась. После акции 27 июля было заведено несколько уголовных дел по статье об организации массовых беспорядков. Позже были задержаны несколько участников шествия, следователи имеют доказательства причастности к преступлениям более десяти граждан, принимавших наиболее активное участие в организации и проведении массовых беспорядков в центре столицы.

Среди задержанных оказалось много приезжих из Московской, Тульской, Самарской, Калужской областей, а также из Казани и других регионов России.

Главное сегодня
Участники митинга в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму на проспекте Академика Сахарова в Москве
Участники митинга в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму на проспекте Академика Сахарова в Москве
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.