Завершился концерт на проспекте Академика Сахарова

Участники митинга расходятся

Концерт на согласованной акции на проспекте Академика Сахарова завершился, сообщает Агентство городских новостей "Москва". Участники митинга расходятся. По данным пресс-службы Главного управления МВД по Москве, в акции приняли участие 20 тысяч человек. Нарушений общественного порядка не зарегистрировано.

Для обеспечения правопорядка и безопасности на контрольно-пропускных пунктах были организованы досмотровые мероприятия, о необходимости которых организаторы акции были проинформированы заранее. До начала митинга полиция предупредила о недопустимости нарушения закона на согласованной акции.

Ранее в Москве прошли две несогласованные правительством города акции. Мэрия не раз предлагала оппозиции провести согласованный митинг, но она отказывалась. После акции 27 июля было заведено несколько уголовных дел по статье об организации массовых беспорядков. Позже были задержаны несколько участников шествия, следователи имеют доказательства причастности к преступлениям более десяти граждан, принимавших наиболее активное участие в организации и проведении массовых беспорядков в центре столицы.

Среди задержанных оказалось много приезжих из Московской, Тульской, Самарской, Калужской областей, а также из Казани и других регионов России.