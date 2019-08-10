Москвичи составили треть собравшихся на концерте на проспекте Сахарова

Согласованный митинг завершился без происшествий

По предварительным данным, меньше трети граждан, принявших участие в согласованном митинге-концерте на проспекте Академика Сахарова, являются москвичами. Об этом сообщил генеральный директор Института инструментов политического анализа Александр Шпунт.

"Нас, прежде всего, интересовала география, откуда эти люди. По нашей предварительной информации, 30% - это москвичи, 30% - жители Подмосковья, 40% - жители других городов, которые специально приехали на митинг, либо просто оказались в Москве в этот момент", - сказал социолог и сообщил, что сотрудники возглавляемого им института опросили около полутора тысяч участников акции.

По нашим данным, участников было 15-20 тысяч, но эти данные требуют уточнения. Опрос не даёт возможности количественно оценить сколько было участников. Но это общее мнение интервьюеров, которые непосредственно работали на месте.

Ранее в пресс-службе столичного главка МВД сообщили, что на сегодняшний митинг на проспект Сахарова пришли 20 тысяч человек. Нарушений общественного порядка не было. После митинга состоялся концерт популярных у молодёжи исполнителей.

Ранее в Москве прошли две несогласованные правительством города акции. Мэрия не раз предлагала оппозиции провести согласованный митинг, но она отказывалась. После акции 27 июля было заведено несколько уголовных дел по статье об организации массовых беспорядков и задержаны несколько фигурантов. Среди задержанных на обеих акциях оказалось много приезжих из Московской, Тульской, Самарской, Калужской областей, а также из Казани и других регионов России.