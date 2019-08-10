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Путин на мотоцикле приехал на открытие байк-шоу (видео)

18:46
  • суббота
  • 10 августа 2019

Президент подвёз глав Крыма и Севастополя

Владимир Путин приехал на традиционное мотошоу в Севастополе за рулём мотоцикла "Урал" с коляской в компании главы Крыма Сергея Аксёнова и врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева. Над байком развевался российский триколор.

Путин подъехал прямо к сцене и обратился к участникам фестиваля. Известно, что первый день шоу завершится грандиозным концертом с участием Григория Лепса, Владимира Кузьмина, рок-групп "Пилот" и "Кипелов", сообщает РИА Новости.

Байк-фестиваль "Тень Вавилона" проводится в Крыму с 2009 года. На нём показывают трюки, взрывается пиротехника и звучит музыка. Организует шоу известный клуб "Ночные волки".

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Путин на мотоцикле приехал на открытие байк-шоу
Путин на мотоцикле приехал на открытие байк-шоу
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