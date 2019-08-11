В Приморье ждут разрушительный ураган "Лекима"

В Китае он убил уже более 50 человек

Штормовое предупреждение объявлено в Приморье. Мощный тайфун "Лекима", унёсший жизни 30 человек в Китае, смещается в сторону России. Уровень воды в реках западных и центральных районов Приморского края может подняться больше, чем на метр. Ожидаются сильные грозы, дожди и шквалистый ветер. Экстренные службы готовятся принять удар стихии, сообщает "ТВ Центр".

Ветер пока остаётся сильным, люди передвигаются по пояс в воде. Число жертв стихи в Китае превысило 30 человек, десятки числятся пропавшими без вести. Из опасных районов эвакуированы более миллиона человек. В пунктах временного размещения люди спят на циновках и стульях. Отменены тысячи авиарейсов, на восточном побережье парализовано дорожное сообщение, автомобили пускаются вплавь, а людей перевозит спецтехника.

"Лекиму" называют третьим по силе тайфуном за всю историю наблюдений. Порывы ветра достигали 52 метров в секунду, потоки воды и огромные волны сметали всё на своем пути. Власти предупреждают о возможных оползнях и наводнениях.

В Приморье ещё не успели ликвидировать последствия ливней, которые принёс тайфун "Франциско", и вот регион снова под ударом стихии: сюда движется "Лекима". В крае объявлено штормовое предупреждение, ожидаются ливни и ураганный ветер. Во власти непогоды Приморье окажется с вечера воскресенья и до понедельника, 12 августа. Во Владивостоке синоптики прогнозируют дожди и усиление ветра до 18 метров в секунду. Уровень на реках поднимется, возможны подтопления.

Обстановку на реках мониторят и в соседнем Хабаровском крае. На Амуре уровень воды на 76 сантиметров выше неблагоприятной отметки, и в течение двух суток будет ещё расти. Пока в Хабаровске случаи подтопления единичны, паводок накрыл в основном дачные участки на островах. Жителей прибрежной полосы предупредили об угрозе. МЧС усиливает отряды в опасных районах.

Наталья Тарасова, "ТВ Центр".