Стране необходимы кардинальные реформы

Известный немецкий политолог русского происхождения Александр Рар объясни, почему Украина не может стать членом Европейского Союза и НАТО. Страна упустила свой шанс.

"Расширения Евросоюза на восток не будет. Просто на Украине это должны понимать", - сказал эксперт, к мнению которого прислушиваются в Старом Свете. По словам Рара, вступление Украины в НАТО станет для Запада шагом, который приведёт к конфронтации с Россией, сообщает РИА Новости.

Пока Украина находится в нереформированном состоянии, в котором она сегодня находится, европейцы её принимать не будут.

Политолог выразил мнение, что Киев за последние 15 лет мог бы провести необходимые реформы, однако этого не произошло, а время было упущено, поскольку в начале 2000-х годов Евросоюз был богаче и сильнее.

Напомним, что предыдущий президент Украины Пётр Порошенко пришёл к власти на волне Евромайдана: жители страны поддержали идею вхождения Незалежной в ЕС. Правда, за пять лет правления Порошенко так и не удалось убедить европейских партнёров в том, чтобы они приняли Украину в своё сообщество. Не помогли даже поправки в Конституцию, которыми закрепляется курс страны в Евросоюз и НАТО.