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Оксана Фёдорова приоткрыла завесу семейной тайны

10:44
  • воскресенье
  • 11 августа 2019

Модель показала своего супруга без лица

Оксана Фёдорова показала своего супруга - сотрудника администрации президента Андрея Бородина. Но не полностью: на опубликованном в Instagram снимке лицо мужа "Мисс России" не видно.

"Благословенна жизнь моя, когда тобой любима я. 9 назад я сказала "ДА". Теперь я занимаюсь боксом, окунаюсь в ледяной проруби, хожу по снегу, то ли ещё будет! Всегда люблю!" - написала Оксана в комментарии к фото.

Все эти девять лет модель и телеведущая редко баловала подписчиков рассказами о личной жизни и фотографиями семьи. Известно, что у супругов есть двое общих детей: сын Фёдор и дочь Елизавета.

До Бородина у 41-летней Оксаны Фёдоровой был многолетний роман с бизнесменом Владимиром Голубевым, она также встречалась с партнёром по шоу "Танцы со звездами" Александром Литвиненко, была замужем за немецким предпринимателем Филиппом Тофтой, объявляла о помолвке с Николаем Басковым.

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