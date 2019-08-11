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Наргиз уходит в монастырь после грязного скандала с Фадеевым

16:13
  • воскресенье
  • 11 августа 2019

Певица устала от происходящего

Певица Наргиз уходит в монастырь после скандала с Максимом Фадеевым. То ли в шутку, то ли всерьёз она написала об этом в Instagram. "В связи со сложившимся обстоятельством, ухожу в монастырь. Кто со мной, девушки?" -  заявила Наргиз.

На днях стало известно, что продюсерский центр Фадеева MALFA расторг контракт с Наргиз: теперь ей нельзя исполнять музыкальные произведения композитора, а центр отказывается от обязательств по туру, запланированному на август. В частности, отменены концерты певицы в Воронеже.

Причиной разрыва контракта стали некие странности в поведении Наргиз, заявили в центре. Там намекнули на проблемы с алкоголем у певицы. По словам промоутера Сергея Лаврова, она часто пропадала и с ней невозможно было связаться.

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Певица Наргиз
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