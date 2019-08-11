В Москве подведены итоги смотра замужних женщин

На конкурсе "Миссис Россия" победила 33-летняя Екатерина Нишанова

Екатерина Нишанова из Геленджика получила титул "Миссис Россия - 2019". Победа в конкурсе дала ей право представлять страну на международном телевизионном конкурсе "Миссис Земной шар".

Екатерине Нишановой 33 года, она воспитывает двоих сыновей. Участницей конкурса красоты она стала случайно, последовав совету подруги. "Мои ощущения - эмоции переполняют настолько, что выразить невозможно!" — написала победительница конкурса у себя в Instagram.

"Миссис Россия" - ежегодный конкурс красоты для женщин в возрасте от 22 до 43 лет. Обязательны два условия: штамп в паспорте, свидетельствующий о заключенном браке, и наличие хотя бы одного ребёнка, сообщает РИА Новости.