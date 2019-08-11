ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Москве подведены итоги смотра замужних женщин

18:29
  • воскресенье
  • 11 августа 2019

На конкурсе "Миссис Россия" победила 33-летняя Екатерина Нишанова

Екатерина Нишанова из Геленджика получила титул "Миссис Россия - 2019". Победа в конкурсе дала ей право представлять страну на международном телевизионном конкурсе "Миссис Земной шар".

Екатерине Нишановой 33 года, она воспитывает двоих сыновей. Участницей конкурса красоты она стала случайно, последовав совету подруги. "Мои ощущения - эмоции переполняют настолько, что выразить невозможно!" — написала победительница конкурса у себя в Instagram.

"Миссис Россия" - ежегодный конкурс красоты для женщин в возрасте от 22 до 43 лет. Обязательны два условия: штамп в паспорте, свидетельствующий о заключенном браке, и наличие хотя бы одного ребёнка, сообщает РИА Новости.

Главное сегодня
Участницы на церемонии награждения конкурса "Миссис Россия 2019" в Москве
Участницы на церемонии награждения конкурса "Миссис Россия 2019" в Москве
Победительница конкурса "Миссис Россия 2019" Екатерина Нишанова
Победительница конкурса "Миссис Россия 2019" Екатерина Нишанова
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.