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Что нельзя делать в день рождества Николая Чудотворца

10:47
  • воскресенье
  • 11 августа 2019

Надо постараться не ругаться с близкими

Православные христиане отмечают 11 августа праздник рождества Николая Чудотворца. Он считается покровителем путешествующих, заключённых, детей и сирот. Этот святой также известен как защитник оклеветанных.

Имя Николая Чудотворца вплоть до начала XX века было одним из самых популярных при наречении младенцев. Святитель Николай является самым почитаемым святым и в современной России.

В этот день нежелательно ругаться и ссориться с окружающими,  злоупотреблять алкоголем; нельзя гадать, заниматься магией и оккультизмом, увлекаться приметами.

Также распространено мнение, что в православные праздники нельзя работать, шить и делать уборку. Лучше всего в день Николая Чудотворца  сходить в храм на службу и помолиться.

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