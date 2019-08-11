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Где в Москве выступают военные оркестры

11:43
  • воскресенье
  • 11 августа 2019

Коллективы готовятся к масштабному смотру

В парках и скверах Москвы снова выступают лучшие военно-музыкальные коллективы страны. Очередной концерт прошёл в музее-заповеднике "Кузьминки". На сцену вышел оркестр МЧС, прозвучали произведения разных жанров - от военных маршей и классической музыки до современных эстрадных и рок-композиций, сообщает "ТВ Центр".

Заключительный концерт пройдёт в Александровском саду 17 августа. Выступления проводятся в преддверии масштабного международного фестиваля "Спасская башня". Торжественное открытие состоится уже 23 августа. На Красной площади соберутся военные оркестры из 12 стран мира.

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