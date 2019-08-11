Путин поздравил мусульман с праздником жертвоприношения

Курбан-байрам будут отмечать три дня

Мусульмане по всему миру отмечают один из главных праздников в исламе - Курбан-байрам. Он символизирует окончание Хаджа - ежегодного паломничества к святым местам в Мекке, которое каждый должен совершить хотя бы раз в жизни.

Верующих поздравил Владимир Путин. Президент подчеркнул, что этот день служит единению людей и укреплению ценностей, а также отметил вклад мусульманских организаций в поддержание межнационального и межрелигиозного диалога в России, сообщает "ТВ Центр".

По традиции, праздник длится три дня. Люди с самого утра собираются на торжественных богослужениях. В Московской соборной мечети молитву возглавил глава Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин. После утреннего намаза принято совершать обряд жертвоприношения, в домах накрывают столы, а часть угощения раздают малоимущим.