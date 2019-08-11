Турция поможет Украине создать высокоточное оружие

Создаётся совместное предприятие

Сохраняется напряжённость на линии разграничения в Донбассе. Официальный Киев разрешил снайперам ВСУ открывать огонь по мирным жителям, заявили в народной милиции ДНР. Такие решения направлены на активизацию военных действий, что противоречит условиям перемирия и международным конвенциям.

О нарушениях режима прекращения огня представители республики сообщают каждый день и отмечают, что с приходом Зеленского интенсивность обстрелов увеличилась. Новый глава государства декламирует свои намерения закончить вооруженный конфликт, призывает к переговорам и одновременно наращивает военную мощь. После недавнего визита президента Украины в Турцию оборонные предприятия страны заявили о создании совместного производства, где будут создавать высокоточное оружие.

Одним из первых проектов совместного предприятия станет разработка беспилотного летательного аппарата нового поколения. Этот дрон сможет вести детальную разведку с высоких эшелонов полёта, часами находиться в воздухе, развивать значительную крейсерскую скорость и наносить удары широким спектром высокоточного вооружения.

Где Украина собирается применять беспилотники, сомнений не возникает. Сейчас в Хмельницкой области проходят масштабные сборы офицеров-резервистов. Среди них есть и участники так называемой антитеррористической операции на юго-востоке, их учат работать с новыми образцами вооружения. В военном ведомстве подчеркивают: после боевой и психологической подготовки, силовики снова смогут встать в строй.

Ещё одни учения с участием подразделений ВСУ проходят сейчас на территории Германии. На Украине охотно перенимают опыт западных партнеров. Те, в свою очередь, всегда готовы помочь советом. Влияние извне на принятие решений украинскими политиками сложно не заметить и это ставит нового президента в неловкое положение, сообщает "ТВ Центр".

"На недавнем заседании украинского совбеза по оборонной тематике присутствовали американские чиновники из этой сферы. Это говорит о том, что без встречи с президентом США все политические игроки в Украине будут воспринимать президентство Зеленского, как неполноценное", - отмечает политолог Олег Волошин политолог.

Сам Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов о возможной встрече с Зеленским, с первого раза даже не понял о ком идет речь. Но отметил, что скоро пригласит его в Белый дом для беседы.

Виктор Прокушев, "ТВ Центр".