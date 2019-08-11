В России сократилось число лесных пожаров

К борьбе с огнём привлечена армия

В Якутии сократилось количество природных возгораний. За прошедшие сутки там потушили огонь на площади около восьми тысяч гектаров. Ещё шесть очагов локализовано. Борьбу со стихией ведут и в других регионах, сообщает "ТВ Центр".

Для защиты населения от огня брошены силы и средства МЧС, Авиалесоохраны и Минобороны. В труднодоступных районах работы выполняет авиация. Сложная обстановка сохраняется в Иркутской области и Красноярском крае. Специалисты ведут постоянный мониторинг.