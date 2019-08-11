Как в России мотивируют молодёжь на успех

В стране стартовал уникальный проект

Экспедиционный проект "Россия от края до края" выиграл в конкурсе "Моя страна - моя Россия". Он проводится уже больше 15 лет, а с этого года стал частью платформы "Россия - страна возможностей".

Сам проект создан в честь столетнего юбилея Финансового университета при правительстве. Команда организовывает походы на все крайние географические точки нашей страны. Среди них - остров Земля Франца Иосифа, погранзастава Нормельн и озеро Байкал. Успешно завершилась первая из пяти запланированных экспедиций на гору Эльбрус.

Одна из главных целей проекта - образовательно-просветительская деятельность, отметил его автор Сланченко. "Наш проект заключается в том, что мы путешествуем по крайним точкам России, встречаемся с местными школьниками, рассказываем им про культурные достопримечательности нашей страны, природные богатства нашей страны, про возможности высшего образования и мотивируем их на дальнейшие свершения", - сказал Сланченко.