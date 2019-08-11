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Столичные поликлиники проведут серию бесплатных лекций о здоровье

11:55
  • воскресенье
  • 11 августа 2019

Они пройдут с 12 по 17 августа

С 12 по 17 августа москвичи смогут бесплатно посетить лекции и занятия в медицинских учреждениях, а также получить консультации специалистов. Например, можно будет узнать о профилактике гипертонии и прививках от гриппа, сообщается на официальном сайте мэра Москвы. Там можно найти полное расписание предстоящих мероприятий.

В детской городской поликлинике № 199 пройдёт занятие в школе молодых родителей. Консультативно-диагностическая поликлиника № 121 приглашает всех желающих на лекцию "Помощь при электротравмах". Занятие в школе для больных артериальной гипертонией проведут в диагностическом клиническом центре № 1, а в ДКЦ №2 для москвичей старшего поколения будет интересна лекция о здоровом питании. О том, как бросить курить расскажут в городской поликлинике № 175.

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