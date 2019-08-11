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Проект "Субботы московского школьника" приглашает на мастер-классы

12:15
  • воскресенье
  • 11 августа 2019

Ребятам расскажут о проблемах экологии и научат прыгать на бутуте

В Москве пройдёт серия мастер-классов и лекций в рамках проекта "Субботы московского школьника". Ребята займутся 3D-графикой и обсудят проблемы экологии, а юных спортсменов научат прыгать на батуте, сообщает официальный сайт мэра Москвы. На нём можно найти расписание лекций.

Участникам мастер-класса "Новые слова" расскажут, как события мирового масштаба влияют на появление в лексиконе новых слов. Специалисты "Темоцентра" проведут мастер-класс "Компьютерная графика" для школьников, которые увлекаются современными технологиями прототипирования, инженерной и компьютерной графикой.

Федеральный детский эколого-биологический центр приглашает на лекцию об изменении климата. Прыжкам на батуте смогут научиться участники "Спортивных суббот" в спортивно-развлекательном парке "Небо".

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Компьютерная графика. Проект "Субботы московского школьника"
Компьютерная графика. Проект "Субботы московского школьника"
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