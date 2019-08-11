Киев в бешенстве от визита Путина в Крым

Украина до сих пор считает республику своей

МИД Украины выразил протест из-за поездки российского президента Владимира Путина в Крым. Киев делает это каждый раз, когда кто-то из высших руководителей страны посещает полуостров, который Украина до сих пор считает своим.

Как заявили в Киеве в этот раз, поездка президента России в Крым – "грубое нарушение российской стороной государственного суверенитета и территориальной целостности нашего государства".

10 августа Владимир Путин прибыл в Крым и посетил церемонию открытия байк-шоу, организованного клубом "Ночные волки". Президент приехал к сцене за рулём мотоцикла "Урал" с коляской в компании главы Крыма Сергея Аксёнова и врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева. Над байком развевался российский флаг.