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В Москве Tesla на автопилоте попала в аварию и сгорела (видео)

15:03
  • воскресенье
  • 11 августа 2019

ДТП произошло на МКАДе

На МКАДе после аварии загорелся электрокар Tesla. По словам водителя машины, он ехал на автопилоте по левой полосе со скоростью 100 километров в час. Ни он, ни система обнаружения препятствий автомобиля не заметили припаркованный эвакуатор.

Tesla врезалась боком в стоящую машину и загорелась. Авария произошла 10 августа вечером на 40-м километре кольцевой автодороги. В машине  находился водитель с двумя детьми. Все трое получили травмы разной степени тяжести, сообщает "РЕН ТВ".

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