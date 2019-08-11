В Москве Tesla на автопилоте попала в аварию и сгорела (видео)

ДТП произошло на МКАДе

На МКАДе после аварии загорелся электрокар Tesla. По словам водителя машины, он ехал на автопилоте по левой полосе со скоростью 100 километров в час. Ни он, ни система обнаружения препятствий автомобиля не заметили припаркованный эвакуатор.

Tesla врезалась боком в стоящую машину и загорелась. Авария произошла 10 августа вечером на 40-м километре кольцевой автодороги. В машине находился водитель с двумя детьми. Все трое получили травмы разной степени тяжести, сообщает "РЕН ТВ".