Крымчане рассказали украинскому чиновнику правду о жизни после воссоединения с Россией

По словам граждан, жить стало лучше

Украинский чиновник опубликовал у себя в Facebook письма крымчан, в которых простые люди рассказывают о жизни на полуострове после воссоединения с Россией. Александр Лиев сейчас работает в Министерстве аграрной политики и продовольствия, а в 2010 году занимал пост министра курортов Автономной Республики Крым. Он не понаслышке знает, как жилось крымчанам до 2014 года.

Сейчас жители республики пишут, что за последние пять лет на полуострове произошло множество положительных изменений – улучшилось качество дорог, стало безопаснее на улицах, строятся новые социальные объекты и реконструируются старые. Из проблем жители Крыма выделяют две главные – блокаду железнодорожного сообщения со стороны Украины и отсутствие российских банков, которые не могут работать в республике из-за санкций.

Хуже не стало по бизнесу, но не работают банки, и в связи с этим нет сервисов банковских, к которым люди привыкли. Многих это раздражает.

Граждане также отмечают не уменьшающийся поток украинцев, которые ездят на личных автомобилях на отдых в Крым.

Транспорт стал лучше. В Симферополе пробки, раньше такого не было. Путина вот показывают сейчас снова. Как в Бога верят.

Крым воссоединился с Россией в марте 2014 года после референдума, на котором подавляющее большинство граждан республики проголосовали за её вхождение в состав нашей страны.