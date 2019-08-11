В Москве подвели итоги очередной акции "День без турникетов"

Она проходила с 8 по 10 августа

Более пяти тысяч москвичей приняли участие в акции "День без турникетов". Они побывали на экскурсиях и мастер-классах, которые прошли с 8 по 10 августа. Свои двери для горожан открыли свыше 30 компаний и технопарков. Участники познакомились с современными образовательными и развлекательными проектами, а также с технологиями будущего.

Нынешняя акция объединила компании, в основе бизнеса которых развлечение через обучение. Это - детский город профессий Kids City, проект "Точки роста", Центр развития инжиниринга Московского политеха, комплекс Cyberspace.

Акция "День без турникетов" проходит в Москве с 2012 года. В этом году намечены ещё три даты проведения акции: 26-28 сентября, 24-26 октября и 5-7 декабря.