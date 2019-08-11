ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Москве подвели итоги очередной акции "День без турникетов"

13:13
  • воскресенье
  • 11 августа 2019

Она проходила с 8 по 10 августа

Более пяти тысяч москвичей приняли участие в акции "День без турникетов". Они побывали на экскурсиях и мастер-классах, которые прошли с 8 по 10 августа.  Свои двери для горожан открыли свыше 30 компаний и технопарков. Участники познакомились с современными образовательными и развлекательными проектами, а также с технологиями будущего.

Нынешняя акция объединила компании, в основе бизнеса которых развлечение через обучение. Это - детский город профессий Kids City, проект "Точки роста", Центр развития инжиниринга Московского политеха, комплекс Cyberspace.

Акция "День без турникетов" проходит в Москве с 2012 года. В этом году намечены ещё три даты проведения акции: 26-28 сентября, 24-26 октября и       5-7 декабря.

Главное сегодня
Посетители на экскурсии в мастерской "Первая кузня" в рамках акции "День без турникетов"
Посетители на экскурсии в мастерской "Первая кузня" в рамках акции "День без турникетов"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.