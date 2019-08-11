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Телекинофорум "Родные тропы" начнёт работу в Москве 12 августа

13:29
  • воскресенье
  • 11 августа 2019

Лучшие работы определят зрители

С 12 по 15 августа в столице пройдет IV национальный телекинофорум "Родные тропы". В этом году на конкурс поступило 107 заявок от региональных и федеральных телекомпаний, продюсерских центров и студий, независимых авторов и режиссёров из 25 регионов России, Эстонии и Казахстана. В финал вышли 72 работы.

На конкурсе семь номинаций, среди которых: этнокультурное достояние родного края, национальные особенности архитектуры родного города, национальный вид спорта и народные ремёсла. Отбирать лучшие работы будет жюри под председательством знатока Александра Друзя. Зрители тоже могут проголосовать за понравившийся фильм можно на сайте форума.

Гости смотра смогут посетить мастер-классы, творческие встречи, круглые столы, съездить на экскурсию по Москве, принять участие в интеллектуальной игре, посвященной кинематографу.

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