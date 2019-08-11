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Озвучен шокирующий сценарий морской фазы войны между США и Россией

14:18
  • воскресенье
  • 11 августа 2019

Наша армия уничтожит американский флот очень быстро

Российский флот разгромит американский в случае войны примерно за час. Такой сценарий битвы на море озвучен во влиятельном журнале The National Interest. Угрозу войны оценил профессор-исследователь Института морских исследований Китая в Военно-морском колледже США в Ньюпорте Лайл Голдстин.

По мнению эксперта, в случае возникновения конфликта спасением для американцев станет то, что конвенция Монтрё запрещает авианосцам проход через турецкие проливы. В противном случае их очень быстро уничтожили бы российские дизельные подлодки, сухопутные мобильные ракетные комплексы и небольшие ракетные катера.

Профессор напоминает, что у России неплохие возможности и на берегу, и в воздухе. Штатам нужна более рациональная структура военно-морских сил с акцентом на подводных возможностях, включая беспилотники, уверен Голдстин.

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