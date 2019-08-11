Молитву в честь Курбан-байрама в Москве посетили более 240 тысяч человек

Власти открыли две дополнительные площадки для намаза

Проживающие в Москве мусульмане отмечают Курбан-байрам. Порядка 240 тысяч человек посетили праздничные богослужения в мечетях и на двух дополнительных площадках в Москве, сообщил глава департамента национальной политики и межрегиональных связей Виталий Сучков. Помощь в организации оказывали волонтёры, они направляли людей в те места, где проходили богослужения.

Помимо мечетей совершить утреннюю молитву можно было в павильоне №2 парка "Сокольники" и на футбольном поле в Братеевском парке. Жертвоприношения в Москве полностью исключены, заявляли перед праздником столичные власти. Для заказа забоя животных созданы достаточные альтернативные возможности в области.

По традиции, Курбан-байрам отмечают три дня. С утра мусульмане собираются на торжественные богослужения, после чего принято совершать обряд жертвоприношения: в домах накрывают столы, а часть угощения раздают малоимущим.