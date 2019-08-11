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Медведев опубликовал забавное видео с подаренным ему щенком

15:42
  • воскресенье
  • 11 августа 2019

Премьер получил его в дар от президента Туркмении

Дмитрий Медведев поделился в соцсети "ВКонтакте" забавным видео своей собаки. Щенка алабая подарил премьер-министру президент Туркмении. "Всем, кто интересовался судьбой подарка от президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова. Это Айк, ему 4 месяца, обживается в Горках"- прокомментировал видео глава правительства.

На видео щенок неуверенно спускается с лестницы в подмосковной резиденции премьера, ходит по залу заседаний и гуляет вместе с хозяином по дорожкам парка.

Щенка пятнистого алабая президент Туркмении подарил премьер-министру России 31 мая во время визита Медведева в Ашхабад 31 мая. Согласно родословной, кличка отца щенка - Гарабаш, а матери - Аладжа. Выбор имени для щенка президент Туркмении предоставил новому хозяину.

Алабай исторически распространён среди среднеазиатских народов, собак такой породы используют для охраны скота. В последние годы алабаи становятся всё более популярнее в России.

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Дмитрий Медведев с щенком Айком
Дмитрий Медведев с щенком Айком
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