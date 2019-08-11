Известная балерина разбилась в страшной аварии

Артистка недавно отпраздновала 31-й день рождения

В автомобильной аварии погибла ведущая балерина Харьковского национального академического театра оперы и балета Светлана Исакова. Она возвращалась домой на маршрутке из киевского аэропорта после отпуска, проведённого в Италии.

Машина попала в ДТП, в котором балерина получила множественные травмы. Она скончалась в больнице Полтавы. Артистке балета недавно исполнился 31 год. На странице театра в Facebook руководство, коллеги и друзья погибшей выражают свои соболезнования.