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Известная балерина разбилась в страшной аварии

17:22
  • воскресенье
  • 11 августа 2019

Артистка недавно отпраздновала 31-й день рождения

В автомобильной аварии погибла ведущая балерина Харьковского национального академического театра оперы и балета Светлана Исакова. Она возвращалась домой на маршрутке из киевского аэропорта после отпуска, проведённого в Италии.

Машина попала в ДТП, в котором балерина получила множественные травмы. Она скончалась в больнице Полтавы. Артистке балета недавно исполнился 31 год. На странице театра в Facebook руководство, коллеги и друзья погибшей выражают свои соболезнования.

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