Скандальное расставание Наргиз с Фадеевым назвали пиаром

Оба музыканта заработают на этом очки

Расставание Макса Фадеева и Наргиз - банальный пиар-ход. Такое мнение высказал в интервью Ura.ru музыкальный критик Александр Волков. Эксперт назвал продюсера и певицу талантливыми музыкантами; он полагает, что громкий скандал пойдёт им на пользу.

Критик предположил, что Наргиз может начать работать над собственным материалом. "Если она начнёт писать песни сама, то почему бы и нет. Может у нее есть какие-то наброски", - заключил музыковед.

Тем временем Наргиз то ли в шутку, то ли всерьёз написала у себя в Instagram, что уходит в монастырь после ссоры с продюсером. Похоже, что певицу утомил скандал, из-за которого продюсерский центр Фадеева MALFA расторг контракт с ней.

Представитель музыканта сообщил журналистам, что причиной столь резкого шага стали некие странности в поведении Наргиз. В частности, упоминались алкоголь и наркотики. Тем не менее, последний шанс певице оставили: в MALFA отметили, что руководство центра не отказывается от общения с Наргиз, однако теперь оно будет проходить исключительно в присутствии юристов.