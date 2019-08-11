В Москве впервые пройдёт выставка фотографий Гарри Бенсона

Экспозиция откроется 19 сентября

В Москве пройдёт первая в России выставку шотландского фотожурналиста Гарри Бенсона. Его работы покажут в Центре фотографии имени братьев Люмьер с 19 сентября по 19 января следующего года. В объектив Бенсона попали президенты США от Дуайта Эйзенхауэра до Барака Обамы и Дональда Трампа. Но самую большую известность Бенсону принесли снимки группы The Beatles. Фотографии легендарной ливерпульской четверки составят основу выставки.

В экспозиции представят культовые кадры, среди которых фотографии участников группы с 22-летним Муххамедом Али и "Битва подушками", вошедшая в список ста самых значимых фотографий журнала Time. Также на выставке в Центре фотографии будут снимки, сделанные Бенсоном в 60-90-е годы: знаменитый "Поцелуй супругов Клинтон", танец четы Рейган, Арнольд Шварценеггер, выпрыгивающий из воды.

Гарри Бенсону 89 лет, он увлекается фотографией с юности. Его репортажи первыми оказывались на страницах Life, Vanity Fair, People, Time, Daily Express и The New Yorker. В 2014 году Бенсон стал автором официального фотопортрета Елизаветы II по заказу Национальной портретной галереи Шотландии. Это случилось спустя более полувека после его первого фото с королевой, открывавшей угольную шахту, опубликованного в 1957 году.