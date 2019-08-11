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Немецкий канатоходец прошёл почти километр по тросу в Перми

17:41
  • воскресенье
  • 11 августа 2019

Он поставил новый мировой рекорд

У канатоходцев всего мира появилась новая планка. Немец Фриди Куни успешно прошёл самый длинный путь по стропе - 955 метров. Это самая протяженная дистанция в городских условиях.

Рекорд поставлен в Перми, куда немецкий спортсмен был приглашён хэдлайнером фестиваля уличных театров. Канат натянули между крышами Пермского академического Театра и здания местного законодательного собрания. Как признался Кунэ, самыми трудными для него стали последние 10 метров дистанции, которые потребовали максимального напряжения.

Немец привёз в город целое акробатическое шоу. До этого он выступал в Москве и Санкт-Петербурге, сообщает "ТВ Центр".

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