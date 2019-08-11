На Храмовой горе в Иерусалиме вспыхнули беспорядки

Израильские полицейские схлестнулись с мусульманами

Около сотни палестинцев пострадали в стычках с израильской полицией в Иерусалиме. У священной для мусульман мечети Аль-Акса на Храмовой горе силовики разогнали мусульманских паломников слезоточивым газом. В полицейских летели камни и подручные предметы, они отвечали применением спецсредств, сообщает "ТВ Центр".

Израильтяне заранее стянули на Храмовую гору крупные подразделения. Туда же пришли иудейские паломники, чтобы совершить свои молитвы. В этом году совпали даты религиозных праздников: мусульманский Курбан-байрам и иудейский пост 9-го Ава, когда евреи оплакивают свои храмы, разрушенные ещё в древности.

Обе стороны конфликта так не могут поделить Храмовую гору, которую и мусульмане и иудеи считают священным для себя местом. Иерусалим контролируют израильтяне, палестинцы считают город незаконно оккупированной Израилем территорией.