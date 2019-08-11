Оксана Акиньшина перестала прятать своих детей

Актриса скрывала их от общественности

Оксана Акиньшина опубликовала в Instagram фото своих детей – Костю и Эмми. До этого актриса тщательно скрывала от посторонних глаз свою семью, редко давал интервью и практически не посещала светские тусовки.

Подписчики Акиньшиной восхищены её детьми. "Красявки, все в маму", - пишет sasha11997755. "Классные, все в папу. Оксан, давай ещё одного бэйбика, чтоб на тебя был похож", - выступает с предложением emiliya1980.

В 2012 году Акиньшина вышла замуж за кинопродюсера Арчила Геловани, год спустя у супругов родился мальчик Костя, а в 2017 году девочка Эмми. Около года назад ходили разговоры о том, что Акиньшина собирается расстаться с мужем.