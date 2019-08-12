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Размером с пирамиду Хеопса: в NASA оценили опасность летящего к Земле астероида

08:25
  • понедельник
  • 12 августа 2019

Сближение с нашей планетой случится совсем скоро

В конце августа к Земле приблизится потенциально опасный астероид 2019 OU1. Его диаметр составляет 160 метров, что на 20 метров больше, чем у пирамиды Хеопса.  
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Максимальное сближение гигантского астероида с земным шаром произойдет 28 августа. Он пройдет в 1 миллионе километров от нашей планеты. Таким образом, многотонная глыба окажется в 40 раз ближе к землянам, чем Венера. Шанс на столкновение космического тела с Землей ничтожно мал, уверены в NASA. 

Как сообщило Европейское космическое агентство (ЕКА), 9 сентября текущего года к Земле подлетит астероид 2006QV89. Существует один шанс из семи тысяч, что он столкнутся с нашей планетой.

Куда большую угрозу представляет объект 2010RF12, который сблизится с земным шаром в 2095 году. По мнению ученых, вероятность столкновения составляет один шанс из 16.

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