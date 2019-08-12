На Россию надвигается смертоносный тайфун

МЧС патрулирует опасные районы

В Приморье объявлено штормовое предупреждение. Мощный тайфун "Лекима", унёсший жизни более 40 человек в Китае, смещается в сторону российского Дальнего Востока. В готовность приведены все экстренные службы - уровень воды в реках может подняться больше, чем на метр, передает "ТВ Центр".

Причинив невиданный ранее ущерб Восточной Азии, супертайфун "Лекима" продолжает свое разрушительное шествие по континенту. Теперь держит в напряжении жителей Приморья. В ночь на понедельник в крае объявлено штормовое предупреждение. МЧС патрулирует опасные районы.

Спасатели эвакуировали 11 туристов, застрявших в районе бухты Ежовая. Из-за затяжных дождей уровень воды в устье поднялся так, что перейти его вброд оказалось невозможно. Люди 3 дня провели на острове. Это - эхо недавнего тропического шторма "Франциско". Теперь здесь ждут "Лекиму". Добравшись до Дальнего Востока, супертайфун частично растерял свою силу, однако, ждать милости от природы не стоит. В регионе начались сильные ливни. Синоптики предупреждают о возможных подтоплениях сельхозугодий и отдельных участков дорог.

На видео попали последствия супертайфуна. Число жертв на побережье Китая возросло до 32 человек, еще 16 жителей пока считаются пропавшими без вести.

Тропический циклон принес невиданные разрушения. Экономический ущерб уже оценивается в сумму свыше 2 миллиардов долларов. В безопасные районы были эвакуированы более миллиона жителей. Их дома частично смыло и разрушило.

Тайфун "Лекима" пришел в Китай в ночь на субботу. Скорость ветра в эпицентре составляла порядка 50 метров в секунду. Более чем на сутки было нарушено железнодорожное сообщение, отменены или задержаны несколько тысяч авиарейсов. Теперь предстоят длительные восстановительные работы. Но начать их смогут только когда вода уйдет с улиц и из домов.

Анастасия Мартынова, "ТВ Центр".