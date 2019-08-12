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Названы сроки завершения испытаний новейшего истребителя Су-57

08:37
  • понедельник
  • 12 августа 2019

По своим возможностям он превосходит все иностранные аналоги

12 августа исполняется 107 лет со дня образования Военно-воздушных сил России. Профессиональный праздник отмечают летчики, испытатели, конструкторы и ученые, передает "ТВ Центр".

На полигоне под Рязанью накануне прошли показательные выступления авиационной техники, стоящей на вооружении и перспективных образцов. В этом году будут завершены испытания новейшего истребителя пятого поколения Су-57. По своим возможностям он превосходит все иностранные аналоги.

На вооружение продолжают поступать современные образцы сверхзвуковых истребителей, новые модели вертолетов. Военные летчики демонстрируют высочайшее мастерство. Многие свой боевой опыт получили, выполняя задачи по борьбе с мировым терроризмом в Сирии.

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