"Разучились управлять!" Елизавету II взбесили политики

Королева разочарована своими подчиненными

Королева Великобритании считает, что английские политики разучились управлять. Елизавета II разочарована ситуацией, сложившейся в стране из-за брекзита. Об этом одно за другим сообщают британские издания. Журналисты сделали вывод, что слова королевы - одно из самых резких политических заявлений за все 67 лет её нахождения на троне, передает "ТВ Центр".

Сначала Sunday Times, а потом Daily Mail, Sun и другие английские таблоиды, выходящие в воскресенье, сообщили о крайнем недовольстве королевы Елизаветы II своими подчиненными. В частности, как политики Соединенного Королевства работают в преддверии брекзита. Откуда об этом узнали журналисты неизвестно, но своего источника газеты называют человеком высокопоставленным и "вызывающим доверие".

"Мне кажется, что она испытывает неподдельное беспокойство. Я слышал, как она говорила о том, что разочарована тем, что нынешние политики не способны правильно управлять страной. Она выразила свое недовольство и разочарование качеством политического руководства, и за прошедшее время это разочарование только усилилось", - цитируют газеты инсайдера.

Указывается, что данный разговор был на закрытом мероприятии еще летом 2016 года, вскоре после того, как премьер-министр Дэвид Кэмерон подал в отставку на фоне неудачных для него итогов референдума о Brexit. Его кресло заняла Тереза Мэй. В этом году парламент трижды отклонял соглашение о выходе Великобритании из ЕС, подготовленное премьер-министром. И уже в мае место Мэй занял Борис Джонсон - человек обещавший во чтобы то ни было покончить с трехлетней эпопеей выхода Британии из ЕС.

Все это - на фоне активизации противников брекзита, как среди населения Великобритании, так и в правительстве. Джонсону уже грозят вотумом недоверия. Тот отвечает, что в отставку все равно не уйдет. Будет соглашение или нет - Соединенное Королевство ЕС покинет. Об экономических последствиях на фоне внутриполитической борьбы стараются не думать. В результате Британия на пороге не только самого брекзита, но и одного из крупнейших конституционных кризисов за свою историю.

Как отмалчивается советник премьер-министра Доминик Каммингс, так и Её Величество всегда была вне политики, несмотря на имеющиеся полномочия. Елизавета II будет пытаться сохранить статус беспристрастного монарха - не устают повторять в её окружении. Еще в 2016 году газета Sun написала, что королева поддерживает брекзит. И получила жесткий ответ на статью из Букингемского дворца. Там настоятельно посоветовали изданию не вводить в заблуждение своих читателей. Реакции на новую, более массированную информационную атаку пока не последовало.

Дмитрий Гусев. "ТВ Центр".