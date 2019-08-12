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Россияне не пострадали при лесных пожарах на Канарах

09:54
  • понедельник
  • 12 августа 2019

Огнем охвачен остров Гран-Канария

Крупный природный пожар бушует на испанском острове Гран-Канария. Огонь подошел вплотную к жилым домам. По последним данным, число эвакуированных достигло тысячи человек, передает "ТВ Центр".

Как сообщили в Ростуризме, наших соотечественников сейчас там немного. Сведений о том, что они пострадали не поступало. Пожар на одном из популярных среди туристов островов Канарского архипелага не удается взять под контроль уже третий день. Мешают сильные порывы ветра.

Этой ночью огонь был виден даже жителям соседнего острова Тенерифе. В тушении задействованы 200 военнослужащих и десять вертолетов.

"Мы вынуждены были запросить подкрепление у армии, прямо сейчас здесь работает несколько подразделений. Пожар возник из-за не соблюдения требований безопасности. Один из местных жителей ремонтировал ворота и занимался сваркой. Это очень опасно в такое время года", - рассказали спасатели.

Мужчина задержан. На Канарах в пожароопасный сезон - с июля по октябрь - строго запрещено разжигать костры и вообще выполнять любые работы, связанные с риском возгораний. Тем временем, огонь сейчас тушат и в Греции, в пригороде Афин идет эвакуация. Ситуация осложняется сильной жарой, температура воздуха - выше плюс 40.

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