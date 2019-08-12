Эрдоган решил купить Су-35 у России в пику США

В Минобороны обсчитывают российское предложение

Анкара может закупить российские многоцелевые истребители Су-35. Минобороны и командование турецких ВВС подсчитывают, насколько приемлемо для Турции предложение России. По данным турецких СМИ, при положительных отзывах будет дан старт переговорам с российской стороной.

Предложение о продаже Су-35 поступило Анкаре от госкорпорации "Ростех" после того, как США исклюбчили Турцию из пргограммы поставок новейших истребителей F-35. Реджеп Тайип Эрдоган тогда же заявил, что турецкие власти примут меры в случае отказа США продать ей F-35, Анкара будет искать такую же технику в другом месте.

А началось все с решения Турции купить у России четыре дивизиона С-400. Контракт на сумму 2,5 миллиарда долларов был заключен в 2017 году. Возмущенный Вашингтон потребовал, чтобы Анкара разорвала этот договор и купила у американцев ЗРК Patriot. Турецким властям пригрозили отменить отменой соглашения о поставке F-35. Однако Турция на уступки не пошла, поставки С-400 начались 12 июля.

Су-35, который предлагает Москва Анкаре - российский многоцелевой сверхманевренный истребитель поколения 4++, двигатели с управляемыми вектором тяги. По своим характеристикам этот истребитель максимально приближен к самолетам пятого поколения, пишет РИА Новости.