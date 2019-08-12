Российские военные отразили атаку боевиков на базу Хмеймим

Пострадавших и материальных потерь нет

Боевики попытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим при помощи шести беспилотников. Это произошло в воскресенье, 11 августа, передает "ТВ Центр".

Как сообщили в Минобороны, маневрирующие беспилотные летательные аппараты террористов были обнаружены средствами контроля воздушного пространства авиабазы и уничтожены зенитным огнем на безопасном расстоянии. В военном ведомстве уточнили, пострадавших и материальных потерь в результате атаки нет. База продолжает работать в плановом режиме.