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Российские военные отразили атаку боевиков на базу Хмеймим

09:28
  • понедельник
  • 12 августа 2019

Пострадавших и материальных потерь нет

Боевики попытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим при помощи шести беспилотников. Это произошло в воскресенье, 11 августа, передает "ТВ Центр".

Как сообщили в Минобороны, маневрирующие беспилотные летательные аппараты террористов были обнаружены средствами контроля воздушного пространства авиабазы и уничтожены зенитным огнем на безопасном расстоянии. В военном ведомстве уточнили, пострадавших и материальных потерь в результате атаки нет. База продолжает работать в плановом режиме.

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