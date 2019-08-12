Известный астронавт пожаловался на жалкие командировочные при работе в космосе

У российских космонавтов суточные больше

Американец Скотт Келли, который побывал в космосе четыре раза, рассказал, что астронавты NASA получают 13 тысяч долларов в месяц, то есть около 156 тысяч в год.

По словам бывшего астронавта, его коллеги, которые пришли в космическую отрасль из военных сил, получают зарплату по регламенту оборонного ведомства. Часть их доходов не облагается налогом. Астронавты-военные могут дослужиться до чина, сопоставимого со званием полковника или капитана военно-морских сил.

При этом Скотт Келли рассказал, что за работу в космосе астронавты NASA получают мизерные командировочные. Речь идет о пяти долларах в сутки. "Это делается не ради шутки, а потому, что такие суточные правительство обязано выплачивать своим сотрудникам, когда они находятся в разъездах и при этом всем обеспечены: едой, жильем и прочим", - цитирует астронавта РИА Новости.

По словам знаменитого покорителя космоса, который провел на орбите 12 месяцев подряд, российские космонавты получают более солидные командировочные. "Им нравится тот факт, что они получают больше, когда находятся в космосе", - отметил Келли.

Ранее в "Роскосмосе" рассказали, что космонавты в России получают 63,8 тысячи рублей в месяц. Ежемесячно они получают надбавку в размере до четверти оклада. Им также полагается тринадцатая зарплата. Оклад растет в соответствии с числом полетов в космос. Каждый полет - это надбавка в размере до 120%.