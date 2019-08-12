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Россия призвала стороны конфликта в Ливии к прекращению огня

08:57
  • понедельник
  • 12 августа 2019

Созвано экстренное заседание Совета Безопасности ООН

ООН резко осудила нападение на сотрудников своей миссии в ливийском Бенгази и потребовала привлечь виновных к ответственности. На экстренном заседании Совета Безопасности организации Россия призвала стороны конфликта в Ливии к прекращению огня и соблюдению перемирия, передает "ТВ Центр".

Ливийская Национальная армия захватила в плен около трёх десятков наёмников в ходе начатого наступления на юго-западе страны. Командование сообщило, что население города Марзук несколько недель терроризировали боевики экстремистских группировок. Вступление в город военных приветствовали местные отряды самообороны, которые присоединились к армии в борьбе с радикалами. Национальность наёмников не сообщается. Но известно, что Ливия в последние годы испытала серьёзный приток джихадистов из разных стран после того, как центральная власть рухнула.

Франция созвала экстренное заседание Совета Безопасности ООН. Правда, только после того, как в Ливии погибли три сотрудники миссии ООН. В Бенгази взорвался заминированный автомобиль. Ответственность за теракт на себя никто не взял. Члены Совбеза почтили память жертв взрыва минутой молчания.

Тем не менее, работу миссии в конфликтной стране решено не прерывать. Конфликт, тем временем, обостряется и, похоже, на всех фронтах. О чём Россия предупреждала неоднократно, призывая к внутриливийскому диалогу на равноправной основе и невмешательству внешних сил.

Сейчас в Ливии два правительства - одно в Триполи, другое в Бенгази. Очередное обострение произошло в начале мусульманского праздника Ид аль-адха, перед которым было достигнуто соглашение о прекращении огня. Но теперь обе стороны обвиняют друг друга в нарушении перемирия. Прекратил работу единственный оставшийся в стране международный аэропорт Митига. Он подвергся обстрелу реактивными снарядами, выпущенными из района дислокации одной из вооружённых группировок.

Сергей Псурцев, "ТВ Центр".

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