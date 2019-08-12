Украинская авиация переходит на штурмовики Второй мировой

Эксперты уверены, что закупка таких самолетов - ошибка

Делегация ВВС Украины прибыла в бразильский Сан-Паулу для встречи с руководством бразильской компании Embraer. Предмет переговоров - покупка турбовинтовых штурмовиков A-29 Super Tucano. Главком украинских ВВС Дроздов уже лично поднялся на этой машине в небо.

Как отмечают военные эксперты, такие контракты быстро не заключаются. США уже не первый год испытывают бразильские А-29. Однако решение об их закупке по программе Light Combat Aircraft до сих пор не принято.

Российский военный эксперт Антон Лавров уверен, что приобретение Украиной A-29 Super Tucano станет ошибкой. Понятно, что Киев не в состоянии пополнить парк своих ВВС современными самолетами. Однако решение обратиться к технике, которая по характеристикам сопоставима с летательными аппаратами времен Второй мировой войны – неверно. В настоящее время в военных конфликтах роль таких самолетов могут исполнить дроны.

Экипаж штурмовика A-29 Super Tucano – два человека. В боевых условиях они на такой технике будут подвергаться серьезной опасности, уверен Лавров. Так что самолеты этой модели будут хорошо смотреться только на парадах, их приобретение станет бессмысленной тратой ресурсов, приводят мнение эксперта "Известия".