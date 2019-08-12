Гатчинский священник обвинил мать-скандалистку в праздности

Скандал с "грубым" крещением набирает обороты

Игумен Фотий, который оказался в центре скандала после крещения ребенка в Мариенбургской церкви в Гатчине, объяснил поведение матери, пожаловавшейся на него в полицию.

В Сети опубликовали видео, на котором священник окунает рыдающего и сопротивляющегося ребенка в купель, несмотря на протесты матери. Интернет-пользователи обвинили игумена в жестокости. Мать малыша написала на Фотия заявление в полицию и епархиальное управление. По ее словам, ребенок получил ссадины и ушибы. После таинства малыш якобы стал панически бояться воды.

Игумен Фотий объяснил, что он выполнял свой пасторский долг, трижды окуная ребенка в воду с головой. Дети часто плачут во время таинства крещения. По его словам, мальчик, который попал на видео, не захлебывался и не бился о стенки купели.

"Если бы мама поменьше истерик закатывала, все бы прошло намного спокойнее. Она мешала просто. <…> Надо сказать, что родители и родственники оказались людьми абсолютно невоцерковленными, далекими от церковной жизни. Но я не стал им отказывать, но жеста моего они не оценили. Вы знаете, маме, наверное, просто скучно, у нее, наверное, много свободного времени и ей нечего делать. И она закатила истерику, хотя ничего страшного не произошло", - цитирует Фотия "Пятый канал".

Как сообщается, игумену запретили совершать таинства. "Это одно из самых суровых дисциплинарных наказаний в церкви, не считая лишения сана", - пишут РИА Новости.