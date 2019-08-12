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"На игле": украинской экономике предсказали скорый крах

09:29
  • понедельник
  • 12 августа 2019

Без внешних вливаний страна не выживет

Украинская экономика не выживет без внешних вливаний. Как только уехавшие из страны украинцы окончательно осядут в тех странах, где они оказались, перевезут туда свои семьи и перестанут посылать в Незалежную деньги, стране придется трудно.
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"Люди из страны выезжают достаточно активно и пока еще пересылают деньги, достаточно много. Это позволяет балансировать в значительной степени платежный баланс", — рассказал директор департамента экономической политики Федерации работодателей Украины Сергей Саливон.

Эксперт ответил на вопрос, на сколько еще хватит украинской экономики. По словам Саливона, как только денежный поток от мигрантов иссякнет, станет намного сложнее поддерживать инфраструктуру в государстве, которое когда-то было рассчитано на проживание почти 50 миллионов человек.

Остается еще надежда на внешнее финансирование. "Пока нас будут поддерживать на игле какой-то, пока нам будут реструктуризировать долги, страна будет как-то справляться", - считает эксперт.

Однако если команда президента Украины Владимира Зеленского начнет продолжит политику прежнего руководства по разрушению промышленности Незалежной, то конец быстро приблизится. Рабочие места в стране стремительно исчезнут, подвел итог Саливон в эфире YouTube-канала PolitWera.

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