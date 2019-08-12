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Медведев заявил о скорой ратификации конвенции о статусе Каспия

10:10
  • понедельник
  • 12 августа 2019

Премьер выступил на экономическом форуме в Туркмении

Сотрудничество в таких сферах как энергетика, безопасность, цифровые технологии, инвестиции - обсуждают я на первом Каспийском экономическом форуме. Нашу делегацию возглавляет Дмитрий Медведев, передает "ТВ Центр".

Саммит проходит в Туркменбаши, куда российский премьер прибыл накануне. В повестке дня главы правительства встреча с президентом Туркмении и председателем кабинета министров. Стороны обсудят взаимодействие в каспийском регионе, а также двухсторонние связи. Кроме того, Дмитрий Медведев посетит Международную выставку инновационных технологий, на которой будет представлена экспозиция и нашей страны.

Выступая на первом Каспийском экономическом форуме в Туркмении, Медведев заявил, что в ближайшее время Москва закончит ратифицировать Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря. Документ в августе прошлого года подписали Иран, Туркмения, Россия, Казахстан и Азербайджан, пишет ТАСС.

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